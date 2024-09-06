Німеччина з іншими партнерами передасть Україні ще 77 танків Leopard 1A5 та 12 гаубиць

Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитують Spiegel та Tagesschau.

Пісторіус оголосив про надання техніки на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" сьогодні, 6 вересня.

За його словами, Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість - у 2025 році.

Крім того, Пісторіус заявив, що Німеччина з іншими європейськими партнерами готуються передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5. Як зазначив міністр оборони, союзники "хочуть якомога швидше" зробити це.

Танки Leopard 1A5 Україні передадуть Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами.