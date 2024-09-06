З допомогою для Курського напрямку. Підсумки "Рамштайн-24" та яку зброю отримає Україна

На американській авіабазі в Німеччині відбулася 24-а зустріч Контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі "Рамштайн", вперше за участю президента Володимира Зеленського. На ній союзники зробили низку важливих заяв та пообіцяли нові поставки зброї.

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Заяви за підсумками "Рамштайну"

На підсумковому брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що партнери почули прохання щодо надання якнайшвидшої допомоги у сфері безпеки. "Ми також чули гнів президента Зеленського щодо недавніх дій Путіна. І ми бачимо наслідки повномасштабного вторгнення", - наголосив він.

За його словами, на сьогодні склалася складна ситуація на Покровському напрямку. При цьому він похвалив Сили оборони за сміливість та наполегливість не лише всередині країни.

"Ми маємо забезпечити допомогу Україні, щоб вона могла просуватися, зокрема, на Курському напрямку. Тому що вона протягом двох із половиною років веде боротьбу проти однієї з найпотужніших армій світу", - сказав Остін.

Голова контактної групи пообіцяв, що 50+ країн продовжать передавати все необхідне, включаючи системи ППО, артилерійські снаряди та винищувачі F-16. Допомога також стосується закупівлі та виробництва в самій Україні. Зокрема щодо зусиль Нідерландів з налагодження випуску 155-мм снарядів. "Україна має можливість і буде здатна виробляти таке озброєння у себе вдома", - наголосив він.

Як заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун, союзники хочуть зробити все, щоб усі цілі щодо оборони Покровська були досягнуті. "І ми допомагатимемо посилити бойову міць України на цій ділянці фронту", - сказав генерал.

На питання щодо плану перемоги, який президент Зеленський має показати американському лідеру Джо Байдену, Остін відповів, що з ним план не обговорювався. Але щодо самої перемоги, то для неї "ще дуже багато роботи належить зробити". За його словами, війну буде завершено за столом переговорів з Росією, але поки невідомо, коли настане час для цього. Він також прокоментував позицію США, які не дають дозволу на застосування далекобійних ракет по ударах углиб Росії.

"Ми зосереджені на тому, щоб Україна досягала тактичних успіхів на полі бою… Що зупиняє США? Якщо ми дамо дозвіл, це не означає, що щось кардинально переламає перебіг подій. Україна має багато сил для того, щоб самостійно бити по військових цілях - Storm Shadow і ATACMS. Ми знаємо, що росіяни передислокували авіацію за радіус поразки ATACMS. Я скажу, у найближчому майбутньому ми маємо зосередитися на тому, щоб допомагати Україні використовувати те, що вона має", - підкреслив він.

Браун, у свою чергу, додав, що союзники мають намір зробити все, щоб Силам оборони України вистачило ресурсів і на операцію у Курській області.

Анонси нових поставок зброї

США

Остін зробив важливу заяву щодо посилення української системи ППО. За його словами, йде спільна з європейськими компаніями робота над проектуванням нових зенітно-ракетних систем, які мають замінити С-300.

Крім того, партнери працюють над заміною для авіаційних ракет Р-27 класу "повітря-повітря". Це ракети середньої дальності, призначені для ураження літаків, вертольотів, дронів та крилатих ракет. Запускаються з бойової авіації типу Су-27 та МіГ-29.

Також американські союзники виділили понад 200 млн доларів на закупівлю компонентів для виробництва безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

Сьогодні було оголошено додатковий пакет на 250 млн доларів. До нього увійдуть ракети для систем ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Вміст пакету:

ракети RIM-7 та Stinger

боєприпаси для HIMARS

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди

протитанкові ракети TOW, системи Javelin та AT-4

бойові машини піхоти Bradley та бронетранспортери M113

машини MRAP з протимінним захистом

боєприпаси та гранати для стрілецької зброї

патрульні катери, морське обладнання

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт

Німеччина

Німецька сторона надасть ще 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Половина артилерійських самоходок із дальністю понад 30 км буде поставлено цього року, решту шість - наступного.

Також разом з іншими партнерами Берлін працює над якнайшвидшою передачею ще 77 бойових танків Leopard 1A5. Крім танків, у центрі уваги залишається протиповітряна оборона. Німеччина готує попереднє замовлення на зенітно-ракетні системи, щоб надавати підтримку до 2026 року.

До цього повідомлялося про плани передати 17 систем IRIS-T середньої та малої дальності. Чотири з них буде поставлено до кінця року

Великобританія

Лондон передасть 650 легких багатоцільових ракет понад 210 млн доларів. Ракети виробництва Thales Group мають дальність понад 6 км. Можуть запускатися з повітряних, морських та повітряних носіїв. Перша партія має прибути до кінця року.

Канада

Цього тижня Канада прийняла українських пілотів для підготовки на винищувачах F-16. На програму тренувань, що включає просунуту підготовку, виділено майже 300 млн. доларів. Також у рамках Коаліції можливостей Канада надасть обладнання українським авіабазам та флоту.

Крім того, канадські партнери доставлять елементи для ракет CRV-7: 80 840 двигунів і 1 300 боєголовок. Списані ракетні двигуни раніше використовували ВПС Канади на винищувачах CF-18. Постачання очікуються в найближчі місяці.

Також будуть передані:

970 кулеметів C6

10 500 пістолетів калібру 9-мм

шасі від 29 БТР M113 та 64 легких бронемашин Coyote LAV (будуть перепрофільовані або використані на запчастини)

Нідерланди

Партнери з Нідерландів нададуть обладнання для технічного обслуговування винищувачів F-16. А також додаткові ракети класу "повітря-повітря" під F-16 для захисту повітряного простору.

Окрім великої кількості запчастин до пакету на 80 млн євро увійдуть генератори, спеціальні інструменти та невеликі транспортні засоби. З міркувань безпеки кількість, тип та строки постачання обіцяних коштів не розголошуються.

Крім того, Нідерланди оголосили про те, що їхній внесок у Міжнародний фонд для України (IFU) досяг 125 млн євро. Кошти спрямовані на закупівлю безпілотників.

Іспанія

Сьогодні стало відомо, що Іспанія передала батарею протиповітряної оборони HAWK із шістьма пусковими установками. Вона вже знаходиться у Польщі. Це напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, здатний перехоплювати літаки і крилаті ракети.

При підготовці використовувалися: заяви міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна, релізи міністерств оборони країн-учасниць Контактної групи у форматі "Рамштайн".