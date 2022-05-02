Ракетный удар по Одессе: появилось видео последствий атаки

Сегодня, 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Для чего это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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