Ракетный удар по Одессе: появилось видео последствий атаки
Сегодня, 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Ракетный обстрел по Одессе:
- ближе к вечеру в городе прогремел сильный взрыв. Очевидцы сообщили об облаке дыма в небе;
- как сообщило оперативное командование "Південь", оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению города;
- стало известно, что ракета попала именно в здание московского патриархата;
- согласно уточненной информации, в результате удара погиб 15-летний парень. Также тяжелые ранения получила девушка. С тремя людьми работают психологи;
"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Для чего это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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