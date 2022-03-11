16-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн

Уже 16-й день Украина защищается от российских оккупантов . За это время враг убил больше мирных граждан, чем погибло в боях военных. Однако украинские защитники стойко держат оборону и все чаще переходят в контратаку. Оккупанты не смогли продвинуться вглубь Украины. Также российские войска и техника не смогли зайти в Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Сумы, Чернигов и многие другие города.

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00:44 Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что в случае применения против украинцев химического или биологического оружия Москва получит мощный санкционный ответ.

00:28 По словам президента Украины Владимира Зеленского, за последние дни удалось эвакуировать около 100 тысяч человек из городов, в которых проходит активная военная фаза.

00:12 В Украине запускают телевизионный проект FREEДОМ. Он будет вещать на русском языке 24/7 для того, чтобы открыть глаза россиянам на то, что действительно происходит в Украине.

00:08 Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, как российская пропаганда зомбирует людей. По его словам, она промыла мозги своим гражданам так, как это было в нацистской Германии.

"То, что они сделали с людьми - они им промыли мозги так, как промывали в нацистской Германии перед войной. То есть, люди зомбированы, люди на черное говорят белое, люди не хотят слушать и не хотят верить в факты, в то, что происходит", - заявил он.

00:05 Зеленский записал видеообращение.

Ситуация в Украине на 11 марта

На третью неделю войны России против Украины вражеским войскам удалось временно оккупировать несколько украинских городов. Но ключевые областные центры - Чернигов, Харьков, Николаев, Сумы, а также Киев и Мариуполь находятся под украинским контролем.

Российские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру, жилые кварталы городов и сел, гуманитарные коридоры. Они убивают мирных жителей и препятствуют их эвакуации в безопасные места.

Как сообщил глава Минобороны Алексей Резников, с начала войны оккупанты убили больше мирных жителей, чем в боях погибло украинских военных всех структур.

Эвакуация и гуманитарные коридоры

Под конец второй недели войны удалось достичь договоренности с российской стороной о создании гуманитарных “зеленых” коридоров. Несмотря на это, оккупанты очень часто препятствуют эвакуации граждан, обстреливают места сбора людей и пути их следования.

На данный момент дважды удалось провести эвакуацию из Сум, один раз - из Тростянца и Краснополья Сумской области.

С трудом смогла эвакуироваться часть жителей пригорода Киева - Ирпеня, Бучи, Ворзеля. Россияне останавливали колоны, которые двигались в сторону Киева и не пропускали их. По-прежнему не удалось вывезти местных жителей Бородянки.

Вчера, 10 марта, смогла покинуть город часть жителей Изюма Харьковской области.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, всего за 10 марта было эвакуировано 38 тысяч человек.

Ситуация в Мариуполе

В самом критическом положении сейчас Мариуполь - он находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света, воды, тепла, связи, продуктов. Вражеские войска практически не прекращают обстрелы. 9 марта оккупанты цинично обстреляли роддом, в результате чего погибли 3 человека, среди которых один ребенок, еще 17 человек. Всего за 10 дней блокады Мариуполя в городе, по предварительным данным, погибли уже 1300 человек.

Вопреки договоренностям о режиме прекращения огня, гуманитарный коридор создать не удалось. Из-за постоянных обстрелов нет возможности эвакуировать мирных жителей и доставить в город продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

Фото: последствия обстрелов Мариуполя (t me polkazov )

Переговоры Кулебы и Лаврова

Вчера, 10 марта, в Турции состоялись переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Лаврова. По результатам прогресса по перемирию достичь не удалось. Как рассказал Кулеба, российская сторона взамен на прекращение огня хочет выполнения ультиматума Путина - признание Крыма российским, признание самопровозглашенных “ЛДНР” в границах Луганской и Донецкой областей, демилитаризация Украины.