В Одессе прогремел сильный взрыв

В Одессе был слышен мощный взрыв. Очевидцы сообщают о облаке дыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне. Одеса ".

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие . Их количество пока уточняется.

Российские оккупанты во время ракетного обстрела по Одессе повредили инфраструктурные объекты и религиозное сооружение.

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