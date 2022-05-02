В Одессе прогремел сильный взрыв
Фото: в Одессе прогремел сильный взрыв (Getty Images)
В Одессе был слышен мощный взрыв. Очевидцы сообщают о облаке дыма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Одеса".
Подробности взрыва не уточняются.
Обновлено 19: 41
Российские оккупанты во время ракетного обстрела по Одессе повредили инфраструктурные объекты и религиозное сооружение.
По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие. Их количество пока уточняется.
Фото: в Одессе прогремел сильный взрыв (фото t.me/c/1450213869/24021)
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