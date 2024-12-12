За добу втрати росіян на фронті склали 1390 солдатів та 6 танків, - Генштаб
За добу з 11 на 12 грудня, російська армія втратила на фронті 1390 солдатів, 5 артилерійських систем і 54 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 758 730 (+1390) осіб ліквідовано;
- танків - 9532 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 19 644 (+28) од.;
- артилерійських систем - 21 072 (+5) од.;
- РСЗВ - 1253 од.;
- засоби ППО - 1023 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 111 од.;
- крилатих ракет - 2861 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 31 127 (+54) од.;
- спеціальної техніки - 3642 (+1) од.
Ситуація на фронті та наслідки обстрілів
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просуваються в Донецькій області, а також на теренах Курської області.
За даними партизан, росіяни перекидають бронетехніку з окупованого Криму в окуповані райони Запорізької області. Таким чином іде підготовка до наступальних операцій на півдні.
Тим часом внаслідок нещодавнього удару балістичними ракетами у Запоріжжі виявили тіло 10 загиблої людини.
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