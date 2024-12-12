За добу втрати росіян на фронті склали 1390 солдатів та 6 танків, - Генштаб

За добу з 11 на 12 грудня, російська армія втратила на фронті 1390 солдатів, 5 артилерійських систем і 54 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та наслідки обстрілів

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просуваються в Донецькій області, а також на теренах Курської області.

За даними партизан, росіяни перекидають бронетехніку з окупованого Криму в окуповані райони Запорізької області. Таким чином іде підготовка до наступальних операцій на півдні.

Тим часом внаслідок нещодавнього удару балістичними ракетами у Запоріжжі виявили тіло 10 загиблої людини.

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