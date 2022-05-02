Обстрел Одессы: российская ракета попала в здание московского патриархата
В результате ракетного удара по Одессе 2 мая российские военные попали в одно из зданий московского патриархата. На месте обстрела проходит спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Суспільне Одесса".
"В результате ракетного удара зацепило религиозное сооружение московского патриархата", - сообщил изданию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, на месте попадания ракеты продолжается спасательная операция.
Напомним, ранее сообщалось о ракетном ударе по Одессе, в результате которого пострадали инфраструктурные объекты и религиозное сооружение.
Отметим, позднее появились сообщения о том, что в результате сегодняшнего удара по Одессе есть жертвы и пострадавшие.
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