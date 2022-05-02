Обстрел Одессы: российская ракета попала в здание московского патриархата

В результате ракетного удара по Одессе 2 мая российские военные попали в одно из зданий московского патриархата. На месте обстрела проходит спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Суспільне Одесса" .

По его словам, на месте попадания ракеты продолжается спасательная операция.

Напомним, ранее сообщалось о ракетном ударе по Одессе, в результате которого пострадали инфраструктурные объекты и религиозное сооружение.

Отметим, позднее появились сообщения о том, что в результате сегодняшнего удара по Одессе есть жертвы и пострадавшие.

Война России против Украины идет 68-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!