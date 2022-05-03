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Ракетный удар по Одессе, эвакуация из Мариуполя, Чернобаевка-18: новости за 2 мая

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Вторник 03 мая 2022 08:30
Ракетный удар по Одессе, эвакуация из Мариуполя, Чернобаевка-18: новости за 2 мая Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в Запорожье начали прибывать спасенные из Мариуполя, ВСУ снова уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 2 мая - в материале РБК-Украина.

По Одессе нанесли ракетный удар

В понедельник , 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. Как сообщило оперативное командование "Південь", оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению города.

В результате удара погиб 15-летний парень Также тяжелые ранения получила девушка. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.

В Запорожье начали прибывать спасенные из Мариуполя

В Запорожье начали прибывать спасенные жители Мариуполя. Из города удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей.

По уточненной информации от Запорожской ОВА, в первую очередь в город стали прибывать жители Мариуполя на собственном транспорте. Остальных ждут.

Венгрия знала о планах Путина. Хотела забрать себе часть территории, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подверг резкой критике позицию Венгрии относительно развязанной Россией войны против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Данилов считает, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины. Более того, имели свой территориальный интерес, убежден он.

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке, - Арестович

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке. Сегодня были сообщения о мощном взрыве под Херсоном. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться". И так - много раз подряд", - отметил он.

Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго в отношении России

Венгрия будет блокировать любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России. В частности, нефтяное эмбарго.

"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики", - заявил министр энергетики Венгрии Гергели Гуляш.

Также сообщается, что Европейская комиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть в рамках шестого пакета санкций против России. Поскольку обе страны очень сильно зависят от российских поставок.

Прокуратура установила первого причастного к зверствам в Буче. Убивал и пытал гражданских

Офис генерального прокурора установил первого причастного к убийствам и пыткам гражданских в Буче - командира подразделения нацгвардии РФ Сергея Колоцея. Ему было заочно объявлено о подозрении.

Согласно данным следствия, в марте 2022 года в Буче, подозреваемый жестоко обращался с гражданскими, которые не участвовали в боевых действиях. Также он причастен к убийству четырех мирных жителей. Их тела были найдены с завязанными за спиной руками.

В Буче от голода умерла художница-шестидесятница

В Буче умерла известная художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она месяц находилась без еды, пока там были оккупанты.

Панченко скончалась на 85-ом году жизни.

Лавров назвал евреев "ярыми антисемитами". Израиль возмущен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Так, Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset пытался доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея.

Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.

В Бородянке спасли кота, который оказался на 7 этаже разрушенного дома (фото)

В Бородянке на 7 этаже разрушенного российскими снарядами дома обнаружили кота, который прятался и явно не мог выбраться самостоятельно. Кота заметил один из местных активистов и разместил фото в социальных сетях. Менее чем за сутки кота удалось спасти.

УЕФА продлил дисквалификацию России в еврокубках на новый сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций решил не допускать российские клубы к участию в турнирах под своей эгидой и в сезоне 2022/23. Под санкции также попали сборные команды разных категорий.

Главная интрига была по поводу участия российских клубов в еврокубках в сезоне 2022/23. Лучшие команды чемпионата России в итоге не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА.

Украину накроет дождями и грозами, а потом вернутся заморозки

Погода в Украине принесет дожди и грозы 3-4 мая. 5-7-го числа вероятность осадков будет преимущественно на западе, однако на большинстве территорий вероятны заморозки.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни - читайте в материале Styler.

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