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Лавров назвал евреев "ярыми антисемитами". Израиль возмущен

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Москва, Понедельник 02 мая 2022 12:23
Лавров назвал евреев "ярыми антисемитами". Израиль возмущен Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Так, Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset пытался доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея.

"Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил Лавров.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".

"Высказывания министра иностранных дел Лаврова - это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", - написал министр в Twitter.

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