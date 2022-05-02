Лавров назвал евреев "ярыми антисемитами". Израиль возмущен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
Так, Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset пытался доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея.
"Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил Лавров.
В свою очередь министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".
"Высказывания министра иностранных дел Лаврова - это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", - написал министр в Twitter.
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