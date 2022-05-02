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Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго в отношении России

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Будапешт, Понедельник 02 мая 2022 08:41
Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго в отношении России Фото: министр энергетики Венгрии Гергели Гуляш (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Венгрия будет блокировать любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России. В частности, нефтяное эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики", - заявил министр энергетики Венгрии Гергели Гуляш.

Отметим, ЕС намерен предложить странам-участницам отказаться от импорта российской нефти до конца года. Венгрия остается одним из самых активных противников расширения санкций.

"Поскольку такие решения требуют единогласия, Комиссии нет смысла предлагать санкции, касающиеся природного газа и сырой нефти, которые ограничили бы закупки в Венгрии", - добавил он.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что эмбарго на российскую нефть фактически согласовано в ЕС, остался вопрос переходного периода.

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