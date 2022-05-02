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Прокуратура установила первого причастного к зверствам в Буче. Убивал и пытал гражданских

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Понедельник 02 мая 2022 16:48
Прокуратура установила первого причастного к зверствам в Буче. Убивал и пытал гражданских Фото: прокуратура установила первого причастного к зверствам в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генерального прокурора установил первого причастного к убийствам и пыткам гражданских в Буче - командира подразделения нацгвардии РФ Сергея Колоцея. Ему было заочно объявлено о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генеральной прокуратуры.

"За процессуального руководства Бучанского окружной прокуратуры установлено и заочно сообщено о подозрении военнослужащему Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, в марте 2022 года в Буче, подозреваемый жестоко обращался с гражданскими, которые не участвовали в боевых действиях. Также он причастен к убийству четырех мирных жителей. Их тела были найдены с завязанными за спиной руками.

Установлено, что подозреваемый также заставлял гражданского сознаться в подрывной деятельности против армии РФ.

"РФ. Для этого он бил мужчину прикладом автомата, гардою для ножа, руками и ногами. Заставлял его нюхать мертвое тело и, имитируя казнь, стрелял рядом с ухом безоружного мирного жителя", - добавляет пресс-служба.

Фото: командир подразделения нацгвардии РФ Сергей Колоцей (facebook.com/VenediktovaIryna)

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