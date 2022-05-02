Эмбарго на российскую нефть. Венгрия и Словакия могут получить особые условия, - Reuters

Европейская комиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть в рамках шестого пакета санкций против России. Поскольку обе страны очень сильно зависят от российских поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что Еврокомиссия завтра завершит работу над очередным пакетом санкций против России. И эмбарго на российскую нефть точно будет в нем фигурировать.

По словам одного из чиновников в ЕК, чтобы сохранить единство Евросоюза, Словакии и Венгрии могут разрешить не присоединяться к эмбарго либо же предложить более длительный переходный период. Ожидается, что европейское эмбарго будет вводиться поэтапно, и вступит в полную силу только в начале 2023 года.

Reuters отмечает, что Европа импортирует почти половину российской сырой нефти и нефтепродуктов. С начала вторжения в Украину страны ЕС купили энергоресурсов почти на 20 млрд евро.

По данным Международного энергетического агентства, Словакия и Венгрия, находящиеся на южном маршруте нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Европу, особенно зависимы от Москвы, получая, соответственно, 96% и 58% сырой нефти и нефтепродуктов.