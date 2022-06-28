Ракетный удар по Кременчугу: показали видео с камер наблюдения

В сети появилось видео с камер наблюдения в момент ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге 27 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda Gerashchenko.
Так, вчера, 27 мая, российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.
Сейчас известно о 20 погибших в результате удара и 59 пострадавших.
Напомним, оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу. Круговое отклонение таких ракет составляет 600 метров.
К тому же, правоохранители установили имена российских летчиков, которые совершили удар.