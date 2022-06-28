UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Кременчугу: показали видео с камер наблюдения

Фото: появилось видео с камер наблюдения во время удара по Кременчугу (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В сети появилось видео с камер наблюдения в момент ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге 27 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda Gerashchenko.

Так, вчера, 27 мая, российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Сейчас известно о 20 погибших в результате удара и 59 пострадавших.

Напомним, оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу. Круговое отклонение таких ракет составляет 600 метров.

К тому же, правоохранители установили имена российских летчиков, которые совершили удар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг