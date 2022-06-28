Монастырский: установлены имена российских летчиков, совершивших удар по ТЦ в Кременчуге
Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили полк российской авиации, который совершил ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. Также установлены имена летчиков, которые совершили преступление.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Аналитики СБУ и Национальной полиции установили какой именно полк авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на ТУ-22, который совершил роковые выстрелы", - рассказал он.
Напомним, вчера российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.
По состоянию на утро вторника число погибших возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.