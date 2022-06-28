RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Кременчуку: показали відео з камер спостереження

Фото: з'явилося відео з камер спостереження під час удару по Кременчуку (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У мережі з'явилося відео з камер спостереження у момент ракетного удару росіян по торговельному центру у Кременчуці 27 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda Gerashchenko.

Так, вчора, 27 травня, російські війська завдали ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці.

Наразі відомо про 20 загиблих у результаті удару і 59 постраждалих.

Нагадаємо, окупанти випустили дві ракети по Кременчуку. Кругове відхилення таких ракет становить 600 метрів.

До того ж, правоохоронці встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук