Было две ракеты. Данилов рассказал новые подробности удара по Кременчугу

Россияне выпустили две ракеты по Кременчугу. Около 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая - в городской стадион", - рассказал Данилов.

По его информации, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из самолетов.

Он добавил, что спасатели продолжают тушить пожар. К работам привлечены 130 человек, 23 единицы техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

Стоит заметить, что по состоянию на 19:30 стало известно о 10 погибших в результате атаки РФ по Кременчугу. Еще более 40 мирных людей пострадали от действий оккупантов.