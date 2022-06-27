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Было две ракеты. Данилов рассказал новые подробности удара по Кременчугу

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Кременчуг, Понедельник 27 июня 2022 19:41
Было две ракеты. Данилов рассказал новые подробности удара по Кременчугу Фото: Алексей Данилов, секретарь РНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне выпустили две ракеты по Кременчугу. Около 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая - в городской стадион", - рассказал Данилов.

По его информации, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из самолетов.

Он добавил, что спасатели продолжают тушить пожар. К работам привлечены 130 человек, 23 единицы техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

Стоит заметить, что по состоянию на 19:30 стало известно о 10 погибших в результате атаки РФ по Кременчугу. Еще более 40 мирных людей пострадали от действий оккупантов.

Напомним, сегодня, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугу, попав в торговый центр.

Также мы писали, что в ТЦ, в который попали ракеты, находилось более тысячи мирных людей.

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