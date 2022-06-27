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Арестович об ударе по Кременчугу: началась фаза ракетного террора

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 22:34
Арестович об ударе по Кременчугу: началась фаза ракетного террора Фото: Алексей Арестович, советник председателя ОП (24tv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге Россия ознаменовала начало фазы ракетного террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения. Круговое отклонение ракет типа Х22 составляет 600 метров. Ни по каким точным целям в центре города бить невозможно", - сказал он.

Арестович также подчеркнул, что международные конвенции прямо запрещают нанесение ударов, которым сопутствуют жертвы среди гражданских.

Напомним, 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

На данный момент известно о 13 погибших вследствие удара.

Последние новости о событиях в Кременчуге можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Кременчуг Алексей Арестович
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