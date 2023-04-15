Ракетний удар по Слов'янську та прогноз Буданова про розпад Росії: новини за 14 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська, є жертви

У п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська Донецької області.

В результаті атаки ворога відомо про вісьмох загиблих мирних жителів. Ще понад 20 дістали поранення.

Буданов пророкував "сейсмічні зміни" в Росії: зіграють роль у припиненні війни

Настав момент для краху Росії, як країни. На неї очікують "сейсмічні зміни", які відіграють роль у припиненні війни на користь України, наголосив начальник ГУР Кирило Буданов.

"Кордони можна змінити... Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - зазначив він.

Витік з Пентагону. Угорщина могла таємно допомогти Україні з доставкою зброї, - Politico

Опубліковані в мережі документи Пентагону свідчать, що Угорщина, ймовірно, може таємно допомагати Україні з доставкою зброї, пише Politico.

В одному з таких документів нібито наголошується, що Угорщина могла дозволити використати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї.

Герасимов та Патрушев саботували війну в Україні, - ЗМІ

У керівництва російської армії був план саботажу війни в Україні, яка за їхнім задумом мала закінчитися 5 березня. Її хотіли завершити на шкоду президенту РФ Володимиру Путіну, використавши його стан здоров'я, пише Tagesspiegel.

Спроба саботажу з боку високопоставлених військових чиновників РФ полягала в тому, щоб досягти військової поразки - "з метою виставити Путіна в поганому світлі".

Україна повернула тіла ще 82 загиблих військових

В Україну вдалося ще повернути тіла загиблих захисників. Йдеться про 82 військовослужбовців.

Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів переговори з міністром економіки Франції Бруно ле Мером. Париж готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро, розповів глава українського уряду.

Як зазначив прем’єр, частина коштів піде на відновлення України.