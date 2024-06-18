Ракетний удар по Полтаві та атака дронів на військові об'єкти в РФ: новини за 17 червня

Учора, 17 червня 2024 року, окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. А низка областей у Росії потрапили під атаку дронів, було уражено військові об'єкти.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни атакували Полтаву, постраждало понад 20 людей, - ОВА

Російські загарбники вдарили по Полтаві та влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі.

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумську область в напрямку Полтавської області.

Вже з часом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало 22 людини.

Військові об'єкти у трьох областях Росії потрапили під атаку дронів ГУР, - джерело

Українські дрони в ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох областях РФ. Мова йде про Бєлгородську, Воронезьку та Липецьку.

За словами співрозмовника, під час операції були використані дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело розповіло, що ціллю атаки був Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Ці підприємства країна-агресор використовує у військових цілях. Відомо, що в районі цих обʼєктів лунали вибухи, а також місцеві повідомляли про "роботу ППО".

Сирський: Росія намагається розширити географію боїв, з F-16 час гратиме на користь України

В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України. Ворог докладає зусиль, щоб розширити географію бойових дій.

"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:

виснаження Сил оборони;

зриву підготовки резервів;

недопущення переходу Сил оборони до активних наступальних дій.

На якому етапі підготовки на F-16 українські пілоти: відповідь Євлаша

Загалом є три етапи підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Окрім того тренування проходять інженери й механіки.

Як відзначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, процес підготовки є безперервним й складається з трьох етапів:

наземна підготовка;

підготовка на легкомоторних літаках;

підготовка на F-16.

Зокрема тренування проходять інженери й механіки, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків.

"Власне очікуємо вже завершення, на останніх етапах підготовки наших пілотів, які вже напрацювали необхідну кількість годин", - додав він.

Секретар РНБО назвав умову, коли Путін може наказати застосувати ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко сказав: "Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

Така поразка, за його словами, може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії і протестів у Москві.

За його словами, немає жодної ймовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні.

Секретар РНБО вважає, що сумнівно, щоб Путін застосував стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну.

"Він хоче жити", - заявив він.

Литвиненко також заявив, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот - це "перемога".

Зеленський анонсував нові кроки України після саміту миру та розкрив деталі

Україна готує нові кроки після першого саміту миру, що відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

Глава держави розповів, що провів нараду за підсумками саміту миру. За його словами, на саміті була безпрецедентна єдність лідерів, що стало успіхом для України.

"Але мир - це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо", - додав президент.

Він уточнив, що Україна готує приєднання інших країн до підсумкового комюніке саміту миру. Також готується робота груп за пунктами формули миру.

Зеленський розповів, що вже є попередній графік роботи на літні місяці, а комунікацію із партнерами планується зберігати на такому ж рівні.

ВРП підтримала звільнення екс-глави Верховного суду Князєва

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду.

"Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалено за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня, через незаконно отриманий "подарунок" у вигляді оренди чотирикімнатної квартири у Києві за 1000 гривень на місяць.

У ВРП додали, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Україна з розгромної поразки від збірної Румунії стартувала на Євро-2024

Збірна України зазнала гучної поразки від національної команди Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи.

Детальніше про поєдинок - у звіті РБК-Україна.