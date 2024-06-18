Ракетный удар по Полтаве и атака дронов на военные объекты в РФ: новости за 17 июня
Вчера, 17 июня 2024 года, оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. А ряд областей в России попали под атаку дронов, были поражены военные объекты.
РБК-Украина собрало главные новости за 17 июня.
Война России против Украины: последние новости
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Россияне атаковали Полтаву, пострадали более 20 человек, - ОВА
Российские захватчики ударили по Полтаве и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.
Уже со временем председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что в результате обстрела пострадали 22 человека.
Военные объекты в трех областях России попали под атаку дронов ГУР, - источник
Украинские дроны в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в трех областях РФ. Речь идет о Белгородской, Воронежской и Липецкой.
По словам собеседника, во время операции были использованы дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.
Источник рассказал, что целью атаки был Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти предприятия страна-агрессор использует в военных целях. Известно, что в районе этих объектов раздавались взрывы, а также местные сообщали о "работе ПВО".
Сырский: Россия пытается расширить географию боев, с F-16 время будет играть в пользу Украины
В результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том числе и истребителей F-16 - время будет играть в пользу Украины. Враг прилагает усилия, чтобы расширить географию боевых действий.
"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По словам Сырского, сейчас военное командование врага прилагает усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Соответствующий шаг оно осуществляет для:
- истощение сил обороны;
- срыва подготовки резервов;
- недопущение перехода сил обороны к активным наступательным действиям.
На каком этапе подготовки на F-16 украинские пилоты: ответ Евлаша
В целом есть три этапа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того, тренировки проходят инженеры и механики.
Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, процесс подготовки непрерывный и состоит из трех этапов:
- наземная подготовка;
- подготовка на легкомоторных самолетах;
- подготовка на F-16.
В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.
"Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.
Секретарь СНБО назвал условие, когда Путин может приказать применять ядерное оружие
Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия терпит поражение в Украине.
Отвечая на вопрос о том, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сказал: "Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения".
Такое поражение, по его словам, может привести к развалу российских фронтов, дезертирству из армии и протестам в Москве.
По его словам, нет никакой вероятности того, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.
Секретарь СНБО считает, что сомнительно, чтобы Путин применил стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцировало бы третью мировую войну.
"Он хочет жить", - заявил он.
Литвиненко также заявил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что такой разворот - это "победа".
Зеленский анонсировал новые шаги Украины после саммита мира и раскрыл детали
Украина готовит новые шаги после первого саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии.
Глава государства рассказал, что провел совещание по итогам саммита мира. По его словам, на саммите было беспрецедентное единство лидеров, что стало успехом для Украины.
"Но мир - это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим", - добавил президент.
Он уточнил, что Украина готовит присоединение других стран к итоговому коммюнике саммита мира. Также готовится работа групп по пунктам формулы мира.
Зеленский рассказал, что уже есть предварительный график работы на летние месяцы, а коммуникацию с партнерами планируется сохранять на таком же уровне.
ВРП поддержала увольнение экс-главы Верховного суда Князева
Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного суда.
"Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 15 апреля, из-за незаконно полученного "подарка" в виде аренды четырехкомнатной квартиры в Киеве за 1000 гривен в месяц.
В ВСП добавили, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия.
Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.
Украина по разгромному поражению от сборной Румынии стартовала на Евро-2024
Сборная Украины потерпела громкое поражение от национальной команды Румынии на групповом этапе чемпионата Европы.
Подробнее о поединке - в отчете РБК-Украина.
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