Ракетний удар по Кривому Рогу та танки Leopard 1 від Данії: новини за 8 вересня

Вчора, 8 вересня 2023 року, російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. А Данія оголосила про передачу Україні партії танків Leopard 1.

Війна Росії проти України: останні новини

Удар по будівлі поліції та десятки постраждалих: наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Російський обстріл Кривого Рогу сьогодні, 8 вересня, призвів до того, що поранення отримали 72 мирних жителів міста. Ще одна людина загинула.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер".

Також представники Офісу президента України опублікували відео ракетного удару, який РФ сьогодні завдала по Кривому Рогу в Дніпропетровській області.

Більш детально про наслідки теракту росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Ще більше - в дорозі. Данія передала Україні перші 10 танків Leopard 1

До України прибули перші подаровані Данією, Німеччиною й Нідерландами 10 танків Leopard 1. Інші "вже в дорозі".

Як пише видання, в лютому Данія, Німеччина й Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в "найближчі місяці".

"Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі", - заявили в Збройних силах Данії.

Зазначається, що данські військові в Німеччині навчають українських воїнів користуватись вищезгаданими танками.

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", - заявив командувач армії артилерист Арпе Нільсен.

У Мін'юсті оцінили, чи може Україна отримати заморожені гроші російських олігархів

Україна хотіла б конфіскувати заморожені активи російських олігархів, але зробити це складно. Тому спершу мова йде про конфіскацію державних грошей Росії.

Станом на сьогодні на Заході заморожено близько 300-350 млрд доларів Центрального банку Росії. При цьому загальна сума заморожених активів російських бізнесменів та олігархів, які перебувають під санкціями, становить від 30 до 100 млрд доларів.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у коментарі РБК-Україна пояснила, що Україна у першу чергу хоче отримати російські суверенні активи, тобто кошти Центробанку РФ. Це зробити простіше, ніж конфіскувати активи російського бізнесу.

Головна проблема стан полягає у тому, що активи олігархів - це не лише гроші, але і яхти, літаки, нерухомість, цінні папери тощо. Тому спочатку це майно потрібно продати, а вже потім зарахувати кошти до компенсаційного фонду України.

Китайські блогери побували в окупованому Маріуполі. МЗС вимагає від Пекіна пояснень

Китайські блогери, серед яких оперна співачка, незаконно приїхали в окупований росіянами Маріуполь. Україна вимагає від Пекіна пояснень.

Що сталося

У мережі з'явилося відео, на якому китайська оперна співачка Ван-Фан на руїнах зруйнованого російськими окупантами драмтеатру у Маріуполі виконує пісню "Катюша".

Навесні 2022 року внаслідок авіаційного удару російських окупантів по драмтеатру Маріуполя загинули понад 600 цивільних.

Реакція України

Речник МЗС України назвав співи китайської співачки "прикладом повної моральної деградації". Олег Ніколенко зазначив, що Україна чекає від Китаю пояснень.

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", - наголосив Ніколенко.

Зеленський: маємо інформацію про те, що Путін причетний до смерті Пригожина

Російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі.

"Путін здувся - як людина, як політик. Він убив Пригожина - принаймні, така інформація у нас є", - заявив президент.

Як відзначив лідер країни, Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як "на одного терориста менше", водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись "вагнерівцями" та кидати найманців вперед на поле боя.

"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, "вагнерівців", - вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс" , - пояснив Володимир Зеленський.

ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ і колаборантів у Криму

Європейський союз вчора, 8 вересня, ввів додаткові санкції проти громадян РФ. Під обмеження потрапили колаборанти в Криму.

Санкції ЄС запровадив через те, що вважає наступних осіб причетними до порушень прав людини.

Хто потрапив під санкції

Олена Вікторівна Подольна - заступник прокурора "Сімферопольського районного суду" в Криму;

Денис Володимирович Коровін - співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації;

Длявер Меметович Берберов - Суддя "Сімферопольського районного суду" в Криму;

Віталій Олегович Власов - Слідчий Федеральної служби безпеки Російської Федерації;

Віктор Вікторович Крапко - Суддя "Верховного суду Республіки Крим";

Анастасія Іванівна Супряга - Прокурор у "Прокуратурі Криму".

Зазначені особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. На думку ЄС, він критикував режим російського диктатора Володимира Путіна і засуджував вторгнення РФ в Україну. Його засудили до 6 років в'язниці.

"Сторони вирішили продовжувати". Генсек ООН поки не бачить мирного рішення війни в Україні

Мирного рішення війни Росії проти України, ймовірно, не буде найближчим часом, оскільки сторони конфлікту вирішили продовжувати бойові дії.

Він зазначив, що у війні Росії проти України надзвичайно важливими є всі зусилля щодо посередництва для врегулювання ситуації.

"Я не дуже вірю, що в найближчому майбутньому ми отримаємо мирне рішення. Я вважаю, що дві сторони все ж таки вирішили продовжувати конфлікт. І, звичайно, треба віддати належне всім тим, хто з добрими намірами намагається зробити все можливе, щоб ця драматична ситуація знайшла своє завершення", - заявив Гутерреш.

Британія восени проведе саміт щодо продовольчої безпеки

У листопаді Велика Британія проведе глобальний саміт із продовольчої безпеки, щоб підтримати країни, які переживають наслідки російської зернової блокади у Чорному морі.

"Сунак скаже, що світові лідери повинні ясно дати зрозуміти, що вихід російського диктатора Володимира Путіна з Чорноморської зернової ініціативи посилив глобальну ізоляцію Росії", заявили в офісі прем'єра Британії.

Угода, укладена після вторгнення Росії в Україну, дала змогу великому виробнику продовольчого зерна Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море, але термін її дії закінчився в липні, що призвело до зростання світових цін на продовольство.

НАБУ тимчасово арештувало активи Коломойського

Активи колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського хочуть арештувати.

"За погодженням керівника САП постановою директора НАБУ для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні накладено арешт на активи колишнього бенефіціарного власника ПАТ КБ ПриватБанк, підозрюваного у заволодінні понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано. Правоохоронці скористалися ч. 9 ст. 170 КПК.