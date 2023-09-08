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ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ і колаборантів у Криму

П'ятниця 08 вересня 2023 15:57
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ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ і колаборантів у Криму Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз сьогодні, 8 вересня, ввів додаткові санкції проти громадян РФ. Під обмеження потрапили колаборанти в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вісник ЄС.

Санкції ЄС запровадив через те, що вважає наступних осіб причетними до порушень прав людини.

Хто потрапив під санкції

  • Олена Вікторівна Подольна - заступник прокурора "Сімферопольського районного суду" в Криму;
  • Денис Володимирович Коровін - співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
  • Длявер Меметович Берберов - Суддя "Сімферопольського районного суду" в Криму;
  • Віталій Олегович Власов - Слідчий Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
  • Віктор Вікторович Крапко - Суддя "Верховного суду Республіки Крим";
  • Анастасія Іванівна Супряга - Прокурор у "Прокуратурі Криму".

Зазначені особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. На думку ЄС, він критикував режим російського диктатора Володимира Путіна і засуджував вторгнення РФ в Україну.

Його засудили до 6 років в'язниці.

Переслідування у Криму

Нещодавно повідомлялось, що в тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють "контрдиверсійні заходи", які направлені проти нелояльного до влади РФ населення.

Наприкінці серпня російські загарбники проводили масштабні обшуки у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Росіяни обшукували будинки кримських татар.

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