ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ і колаборантів у Криму

Європейський союз сьогодні, 8 вересня, ввів додаткові санкції проти громадян РФ. Під обмеження потрапили колаборанти в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вісник ЄС .

Санкції ЄС запровадив через те, що вважає наступних осіб причетними до порушень прав людини.

Хто потрапив під санкції

Олена Вікторівна Подольна - заступник прокурора "Сімферопольського районного суду" в Криму;

Денис Володимирович Коровін - співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації;

Длявер Меметович Берберов - Суддя "Сімферопольського районного суду" в Криму;

Віталій Олегович Власов - Слідчий Федеральної служби безпеки Російської Федерації;

Віктор Вікторович Крапко - Суддя "Верховного суду Республіки Крим";

Анастасія Іванівна Супряга - Прокурор у "Прокуратурі Криму".

Зазначені особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. На думку ЄС, він критикував режим російського диктатора Володимира Путіна і засуджував вторгнення РФ в Україну.

Його засудили до 6 років в'язниці.

Переслідування у Криму

Нещодавно повідомлялось, що в тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють "контрдиверсійні заходи", які направлені проти нелояльного до влади РФ населення.

Наприкінці серпня російські загарбники проводили масштабні обшуки у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Росіяни обшукували будинки кримських татар.