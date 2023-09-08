Китайські блогери побували в окупованому Маріуполі. МЗС вимагає від Пекіна пояснень

Китайські блогери, серед яких оперна співачка, незаконно приїхали в окупований росіянами Маріуполь. Україна вимагає від Пекіна пояснень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства законних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

Що сталося

У мережі з'явилося відео, на якому китайська оперна співачка Ван-Фан на руїнах зруйнованого російськими окупантами драмтеатру у Маріуполі виконує пісню "Катюша".

Навесні 2022 року внаслідок авіаційного удару російських окупантів по драмтеатру Маріуполя загинули понад 600 цивільних.

Також відомо, що до Маріуполя прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним та порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.

Реакція України

Речник МЗС України назвав співи китайської співачки "прикладом повної моральної деградації". Олег Ніколенко зазначив, що Україна чекає від Китаю пояснень.

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", - наголосив Ніколенко.

МЗС України також ініціює заборону в'їзду до України для китайських "гастролерів", які незаконно побували у Маріуполі.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

Китай також не надає Україні допомоги, а війну називає "конфліктом". За півтора роки повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський та китайський лідер Сі Цзіньпін говорили лише один раз.

Проте Пекін заявив про своє бажання бути миротворцем та представив свій "мирний план", хоча його розкритикували в Україні, ЄС та США,

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