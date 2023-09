Обстріл Кривого Рогу: у Зеленського показали момент "прильоту" ракети

"Кривий Ріг сьогодні. Ще один прямий ракетний удар по цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.

Kryvy Rih today. Another direct missile strike on civilians. 72 injured, 1 killed. Classic Russian-style terrorism. Does anyone still want to agree to #Russia's demands, accept its conditions, negotiate, or lift sanctions? Perhaps someone wants to kneel before Russia? Or is it… pic.twitter.com/YaY1LsS8FC