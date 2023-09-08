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Зеленський: маємо інформацію про те, що Путін причетний до смерті Пригожина

П'ятниця 08 вересня 2023 13:50
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Зеленський: маємо інформацію про те, що Путін причетний до смерті Пригожина Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Ялта" в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Путін здувся - як людина, як політик. Він убив Пригожина - принаймні, така інформація у нас є", - заявив президент.

Як відзначив лідер країни, Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як "на одного терориста менше", водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись "вагнерівцями" та кидати найманців вперед на поле боя.

"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, "вагнерівців", - вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс" , - пояснив Володимир Зеленський.

Авіакатастрофа у Тверській області

23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів в Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина в авіакатастрофі, а вже 29 серпня нібито відбулось поховання ватажка ПВК на Прохорівському кладовищі, втім у закритому форматі.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, ГУР може підтвердити смерть командира ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна, однак інформація щодо загибелі Пригожина потребує дещо більше часу.

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