РФ стверджує, що снаряди зі збідненим ураном "викличуть рак". У Пентагоні відповіли

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що снаряди зі збідненим ураном нібито "викличуть спалах онкологічних захворювань". Однак немає жодних доказів того, що ці боєприпаси можуть спровокувати рак.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

За її словами, подібні висловлювання з Кремля є хибними, оскільки є медичне спростування цього.

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що доведеного зв'язку немає", - сказала Сінгх.

Вона зазначила, що снаряди допомагатимуть вражати російські танки, а багато військових у всьому світі застосовують збіднений уран.

"Тому ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і вони допоможуть продовжувати українцям захищати свою територію", - додала представниця Пентагону.

Передача Україні снарядів зі збідненим ураном

Велика Британія оголосила про передачу снарядів зі збідненим ураном Україні 21 березня. Тоді в Сполученому Королівстві зазначили, що вони будуть передані разом з ескадроном основних бойових танків Challenger 2.

В Пентагоні спочатку заявили, що не будуть наслідувати приклад Британії і передавати Україні подібне озброєння. Однак, вже в червні стало відомо, що Білий дім після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву, готовий надати Україні снаряди зі збідненим ураном.

А 6 вересня Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Детальніше про снаряди зі збідненим ураном читайте у матеріалі РБК-Україна "Україна отримає від США "уранові снаряди": що це і чому їх бояться росіяни".