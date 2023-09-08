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В Донецьку повідомляють про "прильоти" в районі залізничного вокзалу

Донецьк, П'ятниця 08 вересня 2023 16:36
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В Донецьку повідомляють про "прильоти" в районі залізничного вокзалу Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Донецьку сьогодні, 8 вересня, прогриміли вибухи в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У районі залізничного вокзалу в Донецьку зараз", - йдеться у повідомленні.

В Донецьку повідомляють про &quot;прильоти&quot; в районі залізничного вокзалу

Фото: Донецьк (t.me/itsdonetsk)

Також місцеві жителі опублікували відео, на яких видно задимлення після "прильотів". Повідомляється, що місцеві рятувальники вже на місці.

Офіційної інформації про "прильоти" в Донецьку з української сторони не надходило, також про них нічого не говорить і окупаційна "адміністрація" захопленого міста.

Ситуація в Донецьку

Зазначимо, що росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про "бавовну".

Наприклад, 4 вересня росіяни заявили про нібито атаку по центру міста. Тоді ж під ударом опинились Ворошиловський та Київський райони. Зокрема 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".

Вчора повідомлялось, що в тимчасово окупованому Донецьку сильна пожежа. Росіяни жалілись на нібито обстріли.

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