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У Мін'юсті оцінили, чи може Україна отримати заморожені гроші російських олігархів

Київ, П'ятниця 08 вересня 2023 11:17
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У Мін'юсті оцінили, чи може Україна отримати заморожені гроші російських олігархів Фото: у Мін'юсті оцінили, чи конфіскують заморожені гроші російських олігархів (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Україна хотіла б конфіскувати заморожені активи російських олігархів, але зробити це складно. Тому спершу мова йде про конфіскацію державних грошей Росії.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає".

Станом на сьогодні на Заході заморожено близько 300-350 млрд доларів Центрального банку Росії. При цьому загальна сума заморожених активів російських бізнесменів та олігархів, які перебувають під санкціями, становить від 30 до 100 млрд доларів.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у коментарі РБК-Україна пояснила, що Україна у першу чергу хоче отримати російські суверенні активи, тобто кошти Центробанку РФ. Це зробити простіше, ніж конфіскувати активи російського бізнесу.

Головна проблема стан полягає у тому, що активи олігархів - це не лише гроші, але й яхти, літаки, нерухомість, цінні папери тощо. Тому спочатку це майно потрібно продати, а вже потім зарахувати кошти до компенсаційного фонду України.

"Ми маємо перш за все знайти можливість конфіскувати ці кошти, не покидаючи ідею конфіскації приватних активів. Але це складніше питання, бо захист права власності є досить чутливим питанням для деяких юрисдикцій. Вони до цього дуже обережно ставляться і неохоче навіть йдуть обговорювати таке питання. На відміну від конфіскації суверенних коштів РФ", - пояснила Мудра.

Як відомо, на російські активи вже націлилися у Британії, де з початку повномасштабної війни заморозили понад 20 млрд доларів. У червні глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі запропонував змінити законодавство, щоб передати Україні заморожені активи росіян.

За планом британського міністра, якщо російські олігархи та бізнесмени не хочуть передавати свої активи Україні, то вони будуть замороженими, доки Росія не компенсує Україні всі збитки.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Більше про те, як Україні стягнути з Росії компенсацію - читайте у нашому матеріалі.

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