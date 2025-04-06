Ракетний удар по Києву: пожежі фіксують в трьох районах, є постраждалі

У Києві через російські ракетну атаку вранці 6 квітня фіксуються пожежі у кількох районах. Вже відомо про постраждалих у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка .

За словами мера, пожежі зафіксовані в Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах міста.

"В Дарницькому районі є постраждалі. Медики та інші служби на місці", - поінформував Кличко.

Також він вчергове закликав мешканців та гостей столиці не залишати укриттів до відбою повітряної атаки.

Згодом він додав, що у Дарницькому районі медики госпіталізували двох постраждалих.

Перед тим мер повідомляв про виклик медиків у Дарницький район, а також в Оболонський район столиці на тлі російської атаки із застосуванням балістики.

"Попередньо падіння уламків в двох місцях в Оболонському районі столиці. Території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місця", - писав міський голова у своєму Telegram близько пів на шосту ранку.

Згодом мер столиці поінформував, що у Києві, попередньо, фіксується ще одна пожежа в Дарницькому районі, й "екстрені служби виїхали".

Оновлено: кількість постраждалих зросла

Як розповів мер столиці близько пів на сьому ранку, вже відомо про трьох постраждалих через російську ракетну атаку.

За його словами, внаслідок обстрілу в столиці сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому та Солом'янському районах.

"У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки", - повідомив міський голова.

Комбінована ворожа атака

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня війська РФ запустили у бік України ударні безпілотники, й у низці областей була оголошена тривога. Повідомлялося про вибухи та роботу ППО через атаку БПЛА у низці регіонів.

Так, наприклад, у Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки це ввечері напередодні - місто було під ударом дронів противника, й через атаку виникла пожежа в двох житлових будинках, фіксувалися пошкодження в приватному секторі, постраждали три жінки. У ДСНС показали відео та фото наслідків російської дронової атаки на Миколаїв.

Пізніше, вже вночі, російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети. Повітряна тривога була оголошена по всій країні. З'явилися повідомлення про вибухи у низці областей, а також - у Києві, де велася робота ППО, як і в Київській області.

А близько п'ятої знову була оголошена повітряна у низці областей України - вже через загрозу балістики.

У цей же час у Києві пролунали кілька потужних вибухів через ракетну атаку. У столиці велась робота ППО.