У Києві прогриміли сильні вибухи під час атаки балістикою: які наслідки

У Києві пролунала серія вибухів під ранок 6 квітня на тлі загрози ракетної атаки. Ворог запустив балістику для чергової атаки.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Військові близько п'ятої ранку попередили про загрозу застосування противником балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу

У цей час тривога була оголошена як у столиці, так і по всій території країни.

"Швидкісна на Київщині! Київ - в укриття!", - розповіли у Повітряних силах.

Після цього у Києві було чути потужний вибух, за яким послідували ще вибухи пізніше згодом. Вони були досить сильними.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - передали в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Згодом в адміністрації додали, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - закликали у КМВА.

Військові додали, що фіксувалися повторні пуски ракет, та просили місцевих мешканців до відбою залишатися в укриттях.

Пізніше у столиці знову було чути сильний вибух.

Мер столиці Віталій Кличко також розповів про роботу ППО у столиці.

Оновлено: які наслідки у столиці

Пізніше міський голова повідомив про виклик медиків у Дарницький район Києва.

"Бригада прямує на місце. Ракетна атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!" - повідомив мер столиці.

Згодом він додав, що також у Києві був виклик медиків і в Оболонський район.

Як розповів керівник КМВА Тимур Ткаченко, у Києві через обстріл зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах.

"На місце прямують рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється", - додав він.

Як повідомив Кличко, за попередніми даними, у столиці фіксують падіння уламків у двох місцях в Оболонському районі - території нежитлової забудови.

"Екстрені служби прямують на місця", - розповів він.

Згодом мер уточнив, що пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах. А в Дарницькому районі - є постраждалі.

РФ атакувала Україну вночі дронами та ракетами

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня війська РФ запустили у бік України ударні безпілотники, й у низці областей була оголошена тривога. Повідомлялося про вибухи та роботу ППО через атаку БПЛА у низці регіонів.

Так, наприклад, у Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки це ввечері напередодні - місто було під ударом дронів противника, й через атаку виникла пожежа в двох житлових будинках, фіксувалися пошкодження в приватному секторі, постраждали три жінки. У ДСНС показали відео та фото наслідків російської дронової атаки на Миколаїв.

Пізніше, вже вночі, російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети. Повітряна тривога була оголошена по всій країні. З'явилися повідомлення про вибухи у низці областей, а також - у Києві, де велася робота ППО, як і в Київській області.

А близько п'ятої знову була оголошена повітряна у низці областей України - вже через загрозу балістики.