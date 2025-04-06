У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики
В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 04:58.
Згодом у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працюють сили ППО.
О 05:09 військові повідомили про повторні пуски балістики. До відбою людям радять перебувати в укриттях.
Станом на 04:57 карта повітряних тривог України виглядає так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Ракетна атака РФ проти України
В ніч на 6 квітня російські терористи завдали по Україні комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими і балістичними ракетами.
Ввечері 5 квітня агресор запустив у напрямку країни велику кількість ударних дронів.
У Миколаєві дрони влучили у приватні будинки, виникли пожежі.
Близько 02:00 загарбники запустили по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
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