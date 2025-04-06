Окупанти атакують Україну ракетами: що відомо

По всій території України цієї ночі, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів. Ворог здійснив ракетну атаку.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Повітряні сили ЗСУ .

Військові поінформували про загрозу ворожих повітряних ударів із застосуванням ракетного озброєння о 01:43

"Ракетна небезпека для південних областей!" - йдеться в заяві Повітряних сил в Telegram-каналі.

Керівники обласних військових адміністрацій південних регіонів закликали мешканців перебувати в укриттях через загрозу ракетної атаки противника.

Після цього військові заявили про ракетний удар ворога.

"Ракета з Херсонщини на Миколаївщину північно-західним курсом!", - поінформували у Повітряних силах.

Та додали пізніше, що "ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога!"

Наразі карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Зазначимо, перед тим в моніторингових групах в мережі писали про ймовірні пуски з боку російських окупантів крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги",- розповіли в КМВА.

Рух ракет після атаки

О 1:56 у Повітряних силах заявили, що ракети ворога фіксуються на сході Миколаївської області, й рухаються у північно- західному напрямку.

Пізніше військові розповіли, що ракети з Миколаївської області прямують на Кіровоградську область. Ракета - на сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний. Ракети на півночі Кіровоградської області продовжують рух у напрямку Черкаської області. Мешканців Умані просили бути в укриттях.

Нічна комбінована повітряна атака

Нагадаємо, цієї ночі війська РФ знову запустили у бік України ударні безпілотники, й у низці областей була оголошена тривога. З'явилися повідомлення про вибухи та роботу ППО через атаку БПЛА у низці регіонів.

Також повідомлялося, що ввечері у суботу в Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки. Представники місцевої влади повідомили, що місто було під ударом дронів противника.

Стало відомо, що у Миколаєві внаслідок "Шахедної" атаки виникла пожежа в двох житлових будинках, фіксувалися пошкодження в приватному секторі. Також в ОВА та в мерії розповіли, що у місті постраждали три жінки. У ДСНС показали відео та фото наслідків російської дронової атаки на Миколаїв.