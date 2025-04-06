Ракетный удар по Киеву: пожары фиксируют в трех районах, есть пострадавшие

В Киеве из-за российской ракетной атаки утром 6 апреля фиксируются пожары в нескольких районах. Уже известно о пострадавших в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко .

По словам мэра, пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

"В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте", - проинформировал Кличко.

Также он в очередной раз призвал жителей и гостей столицы не покидать укрытий до отбоя воздушной атаки.

Впоследствии он добавил, что в Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших.

Перед этим мэр сообщал о вызове медиков в Дарницкий район, а также в Оболонский район столицы на фоне российской атаки с применением баллистики.

"Предварительно падение обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. Территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места", - писал городской голова в своем Telegram около половины шестого утра.

Комбинированная вражеская атака

Напомним, в ночь на 6 апреля войска РФ запустили в сторону Украины ударные беспилотники, и в ряде областей была объявлена тревога. Сообщалось о взрывах и работе ПВО из-за атаки БПЛА в ряде регионов.

Так, например, в Николаеве прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки это вечером накануне - город был под ударом дронов противника, и из-за атаки возник пожар в двух жилых домах, фиксировались повреждения в частном секторе, пострадали три женщины. В ГСЧС показали видео и фото последствий российской дроновой атаки на Николаев.

Позже, уже ночью, российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Появились сообщения о взрывах в ряде областей, а также - в Киеве, где велась работа ПВО, как и в Киевской области.

А около пяти снова была объявлена воздушная в ряде областей Украины - уже из-за угрозы баллистики.

В это же время в Киеве прозвучали несколько мощных взрывов из-за ракетной атаки. В столице велась работа ПВО.