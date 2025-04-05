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Україну масовано атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Субота 05 квітня 2025 23:50
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Україну масовано атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів Фото: росіяни знову атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські війська запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, на Півдні є влучання та виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 20:00 з південного напрямку. Згодом додалися групи "Шахедів" з північного сходу.

Станом на 22:54 ворожі дрони рухалися:

  • у Чернігівській області, курс - південний, південно-західний;
  • у Сумській області, курсом північним, північно-західним;
  • у Харківській області, курс - західний, північно-західний;
  • на північному сході Полтавської області у північно-західному напрямку.

О 22:58 військові повідомили про ворожі БпЛА в районі Харкова.

О 23:41 повідомлялося про рух ворожих дронів у напрямку Миргорода Полтавської області.

За даними моніторингових каналів, перші 3 "Шахеди" заходять до Київської області в районі Згурівки. Загалом у напрямку Києва рухається "табун" із близько 15 БпЛА.

О 23:51 військові повідомили про ворожі дрони в районі Сум. У місті було чутно вибух.

Станом на 23:56 російські безпілотники рухалися:

  • на півдні Чернігівської області, курс - південний, південно-західний (вектор - Київська область);
  • у Сумській області, курсом на Чернігівську та Полтавську області;
  • на заході та півночі Харківської області, курсом на захід та південь;
  • у центрі Полтавської області, курс - довільний;
  • на півночі Дніпропетровської області, курс - західний.

О 00:04 Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних БпЛА в напрямку Полтави.

О 00:17 військові повідомили про рух дронів у напрямку Києва.

Станом на 00:15 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну масовано атакують російські дрони &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні удари Росії

Російські терористи продовжують атакувати мирні населені пункти України ракетами, ударними дронами та керованими авіабомбами.

Ввечері 5 квітня ворожі БпЛА вдарили по двох житлових будинках у приватному секторі Миколаєва. На місці влучань виникла пожежа.

Ввечері 4 квітня, російські загарбники атакували балістичною ракетою Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

За останніми даними, внаслідок атаки ракети з касетним зарядом загинули 18 людей, серед яких багато дітей.

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