Україну масовано атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Російські війська запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, на Півдні є влучання та виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.