Україну масовано атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів
Російські війська запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, на Півдні є влучання та виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 20:00 з південного напрямку. Згодом додалися групи "Шахедів" з північного сходу.
Станом на 22:54 ворожі дрони рухалися:
- у Чернігівській області, курс - південний, південно-західний;
- у Сумській області, курсом північним, північно-західним;
- у Харківській області, курс - західний, північно-західний;
- на північному сході Полтавської області у північно-західному напрямку.
О 22:58 військові повідомили про ворожі БпЛА в районі Харкова.
О 23:41 повідомлялося про рух ворожих дронів у напрямку Миргорода Полтавської області.
За даними моніторингових каналів, перші 3 "Шахеди" заходять до Київської області в районі Згурівки. Загалом у напрямку Києва рухається "табун" із близько 15 БпЛА.
О 23:51 військові повідомили про ворожі дрони в районі Сум. У місті було чутно вибух.
Станом на 23:56 російські безпілотники рухалися:
- на півдні Чернігівської області, курс - південний, південно-західний (вектор - Київська область);
- у Сумській області, курсом на Чернігівську та Полтавську області;
- на заході та півночі Харківської області, курсом на захід та південь;
- у центрі Полтавської області, курс - довільний;
- на півночі Дніпропетровської області, курс - західний.
О 00:04 Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних БпЛА в напрямку Полтави.
О 00:17 військові повідомили про рух дронів у напрямку Києва.
Станом на 00:15 карта повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Повітряні удари Росії
Російські терористи продовжують атакувати мирні населені пункти України ракетами, ударними дронами та керованими авіабомбами.
Ввечері 5 квітня ворожі БпЛА вдарили по двох житлових будинках у приватному секторі Миколаєва. На місці влучань виникла пожежа.
Ввечері 4 квітня, російські загарбники атакували балістичною ракетою Кривий Ріг у Дніпропетровській області.
За останніми даними, внаслідок атаки ракети з касетним зарядом загинули 18 людей, серед яких багато дітей.
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