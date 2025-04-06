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ДСНС уточнила наслідки удару дронів по житловому сектору Миколаєва (відео, фото)

Миколаїв, Неділя 06 квітня 2025 01:17
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ДСНС уточнила наслідки удару дронів по житловому сектору Миколаєва (відео, фото) Фото: наслідки дронового удару по Миколаєву 5 квітня (t.me/dsns_mykolaiv)
Автор: Володимир Костирін

В Миколаєві увечері напередодні, 5 квітня, дронова атака спричинила займання будинку та газової мережі. Унаслідок обстрілу постраждали троє жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники уточнили наслідки російської атаки із застосуванням безпілотників на приватний житловий сектор Миколаєва, та показали кадри.

"В результаті обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків. За однією з адрес загорілось житло в якому, на щастя, не було людей. Вогнеборці приборкали пожежу площею 30 кв. м", - розповіли в ДСНС.

У Службі додали, що за іншою адресою сталось займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням. Вогонь також вже загасили.

"Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Одну з них госпіталізували до медичного закладу, двом іншим надали першу допомогу на місці", - передали в ДСНС.

Крім того, були пошкоджені автомобілі та інші житлові будинки, додали надзвичайники.

Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучались 15 вогнеборців, 3 спецавтомобілі.

"Додатково працювала група РХБЗ АРЗ СП Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також залучались співробітники правоохоронних органів, патрульної поліції, бригади швидкої медичної допомоги, загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, аварійні бригади електриків та газовиків", - йдеться в заяві ДСНС.

Вечірній удар БПЛА по Миколаєву

Як повідомлялося раніше, ввечері у суботу в Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки. Представники місцевої влади повідомили, що місто було під ударом дронів противника.

Стало відомо, що у Миколаєві внаслідок "Шахедної" атаки виникла пожежа в двох житлових будинках, фіксувалися пошкодження в приватному секторі. Також в ОВА та в мерії розповіли, що у місті постраждали три жінки.

Додамо, цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки, й у низці областей була оголошена тривога. З'явилися повідомлення про вибухи та роботу ППО через атаку БПЛА у низці регіонів.

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Миколаїв Пожежа Атака дронів
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