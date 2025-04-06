У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО

Фото: у столиці працюють мобільні групи ППО по ворожих "Шахедах" (Getty Images)

У Києві лунають вибухи. В місті працює протиповітряна оборона на тлі дронової та ракетної атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.