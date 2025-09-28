"Ракета опинилася на кухні". Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші

За словами Вронського, попередньо уламок російської ракети впав на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробив скло в будівлі, влетівши всередину та потрапивши на кухню.

"Ракета опинилася на кухні. Ніхто не постраждав. Робота посольства не була перервана", - сказав він.

Пізніше Вронський підтвердив, що це був саме уламок російської ракети. Він влучив у те ж місце, яке було пошкоджене під час минулого інциденту.

"Уламок ракети пошкодив дах, той самий, який був відремонтований після попереднього такого нападу. Втрати незначні, але їх оцінка ще триває. ", - сказав Вронський.

Він додав, що інцидент не вплине на роботу посольства в Україні. В понеділок, 29 вересня, консульський відділ буде працювати у звичайному режимі.