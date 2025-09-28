"Ракета опинилася на кухні". Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші

Російські окупанти пошкодили посольство Польщі у Києві під час ранкової атаки 28 вересня. Елемент російської ракети впав на будівлю дипломатичної установи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речника міністерства закордонних справ Польщі Павла Вронського, опублікований TVP World.
За словами Вронського, попередньо уламок російської ракети впав на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробив скло в будівлі, влетівши всередину та потрапивши на кухню.
"Ракета опинилася на кухні. Ніхто не постраждав. Робота посольства не була перервана", - сказав він.
Пізніше Вронський підтвердив, що це був саме уламок російської ракети. Він влучив у те ж місце, яке було пошкоджене під час минулого інциденту.
"Уламок ракети пошкодив дах, той самий, який був відремонтований після попереднього такого нападу. Втрати незначні, але їх оцінка ще триває. ", - сказав Вронський.
Він додав, що інцидент не вплине на роботу посольства в Україні. В понеділок, 29 вересня, консульський відділ буде працювати у звичайному режимі.
Зазначимо, що минулого року консульський відділ Польщі в Києві зазнав пошкоджень під час ракетної атаки росіян 4 липня. Тоді також обійшлося без постраждалих, а збиток був незначним.
Російські окупанти 28 вересня завдали по Україні комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні. 611 цілей знешкодила протиповітряна оборона. Більшість ракет та дронів прийшлася на Київ та Білу Церкву.
В Києві дуже сильних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. Зруйновано цілу вулицю. Також під ударом опинився Інститут кардіології. Відомо, що четверо людей у столиці загинули, а понад 70 отримали поранення.
Також атака пошкодила автомобілі на парковці представництва Євросоюзу в Україні. Загалом атака тривала 12 годин. Лідери європейських країн вже висловили обурення черговим російським терактом.