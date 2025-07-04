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У Києві пошкоджене консульство Польщі через масовану атаку росіян

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 12:12
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У Києві пошкоджене консульство Польщі через масовану атаку росіян Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок масованої атаки росіян 4 липня було пошкоджене польське консульство у Києві. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в X (Twitter).

"Внаслідок масованої расистської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства. Я щойно розмовляв з послом Лукашевичем, всі живі та неушкоджені", - зазначив він.

Глава МЗС Польщі також звернувся до президента США Дональда Трампа. Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін насміхається з мирних зусиль Трампа.

"Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - закликав польський міністр.

Удар по Києву

Росіяни сьогодні випустили по Україні 539 дронів та 11 ракет - балістику, крилаті ракети та "Кинджал". Окупанти цієї ночі запустили рекордні 330 "Шахедів.

Як зазначили у Повітряних силах, головною ціллю ворога був Київ. У місті після ракетної та дронової атаки зафіксували влучання у шести районах. Відомо про понад 20 постраждалих.

Крім того, у Києві високий рівень забруднення повітря через пожежі після російського обстрілу.

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Київ Польща Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
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