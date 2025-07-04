У Києві пошкоджене консульство Польщі через масовану атаку росіян

Внаслідок масованої атаки росіян 4 липня було пошкоджене польське консульство у Києві. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в X (Twitter).

"Внаслідок масованої расистської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства. Я щойно розмовляв з послом Лукашевичем, всі живі та неушкоджені", - зазначив він.

Глава МЗС Польщі також звернувся до президента США Дональда Трампа. Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін насміхається з мирних зусиль Трампа.

"Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - закликав польський міністр.