"Кинджали", крилаті ракети і 600 дронів: як ППО відбила масовану атаку РФ

Росія 28 вересня випустила по Україні 595 дронів різних типів. Також ворог атакував 48 ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Основний напрямок удару - Київ. Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного дрона на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 25 локаціях.

Окупанти завдали комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні. А саме:

Масована атака на Україну

Цієї ночі під ударом ворога були Київ, Київська область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Одеська області. У Києві внаслідок атаки загинули четверо осіб, зокрема 12-річна дитина. Також у столиці 13 осіб постраждали.

Загалом по всій Україні щонайменше 40 осіб постраждали, серед поранених є діти.

