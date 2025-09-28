"Кинджали", крилаті ракети і 600 дронів: як ППО відбила масовану атаку РФ
Росія 28 вересня випустила по Україні 595 дронів різних типів. Також ворог атакував 48 ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Окупанти завдали комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні. А саме:
- 593 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда і Кача у Криму;
- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської області;
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області;
- 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;
- 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона України знешкодила 611 повітряних цілей:
- 566 дронів типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів;
- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
- 35 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Основний напрямок удару - Київ. Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного дрона на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 25 локаціях.
Масована атака на Україну
Цієї ночі під ударом ворога були Київ, Київська область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Одеська області. У Києві внаслідок атаки загинули четверо осіб, зокрема 12-річна дитина. Також у столиці 13 осіб постраждали.
Загалом по всій Україні щонайменше 40 осіб постраждали, серед поранених є діти.
