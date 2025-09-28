RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Ракета оказалась на кухне". Во время атаки на Киев пробило крышу посольства Польши

Иллюстративное фото: посольство Польши в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты повредили посольство Польши в Киеве во время утренней атаки 28 сентября. Элемент российской ракеты упал на здание дипломатического учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера министерства иностранных дел Польши Павла Вронского, опубликованный TVP World.

По словам Вронского, предварительно обломок российской ракеты упал на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробил стекло в здании, влетев внутрь и попав на кухню.

"Ракета оказалась на кухне. Никто не пострадал. Работа посольства не была прервана", - сказал он.

Позже Вронский подтвердил, что это был именно осколок российской ракеты. Он попал в то же место, которое было повреждено во время прошлого инцидента.

"Обломок ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего такого нападения. Потери незначительны, но их оценка еще продолжается.", - сказал Вронский.

Он добавил, что инцидент не повлияет на работу посольства в Украине. В понедельник, 29 сентября, консульский отдел будет работать в обычном режиме.

 

Отметим, что в прошлом году консульский отдел Польши в Киеве получил повреждения во время ракетной атаки россиян 4 июля. Тогда также обошлось без пострадавших, а ущерб был незначительным.

Обстрел Киева 28 сентября: что известно

Российские оккупанты 28 сентября нанесли по Украине комбинированный удар, выпустив 643 цели по Украине. 611 целей обезвредила противовоздушная оборона. Большинство ракет и дронов пришлось на Киев и Белую Церковь.

В Киеве очень сильным разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. Разрушена целая улица. Также под ударом оказался Институт кардиологии. Известно, что четыре человека в столице погибли, а более 70 получили ранения.

Также атака повредила автомобили на парковке представительства Евросоюза в Украине. В общем атака продолжалась 12 часов. Лидеры европейских стран уже выразили возмущение очередным российским терактом.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкраинаПольша