"Ракета оказалась на кухне". Во время атаки на Киев пробило крышу посольства Польши

Российские оккупанты повредили посольство Польши в Киеве во время утренней атаки 28 сентября. Элемент российской ракеты упал на здание дипломатического учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера министерства иностранных дел Польши Павла Вронского, опубликованный TVP World.
По словам Вронского, предварительно обломок российской ракеты упал на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробил стекло в здании, влетев внутрь и попав на кухню.
"Ракета оказалась на кухне. Никто не пострадал. Работа посольства не была прервана", - сказал он.
Позже Вронский подтвердил, что это был именно осколок российской ракеты. Он попал в то же место, которое было повреждено во время прошлого инцидента.
"Обломок ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего такого нападения. Потери незначительны, но их оценка еще продолжается.", - сказал Вронский.
Он добавил, что инцидент не повлияет на работу посольства в Украине. В понедельник, 29 сентября, консульский отдел будет работать в обычном режиме.
Отметим, что в прошлом году консульский отдел Польши в Киеве получил повреждения во время ракетной атаки россиян 4 июля. Тогда также обошлось без пострадавших, а ущерб был незначительным.
Российские оккупанты 28 сентября нанесли по Украине комбинированный удар, выпустив 643 цели по Украине. 611 целей обезвредила противовоздушная оборона. Большинство ракет и дронов пришлось на Киев и Белую Церковь.
В Киеве очень сильным разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. Разрушена целая улица. Также под ударом оказался Институт кардиологии. Известно, что четыре человека в столице погибли, а более 70 получили ранения.
Также атака повредила автомобили на парковке представительства Евросоюза в Украине. В общем атака продолжалась 12 часов. Лидеры европейских стран уже выразили возмущение очередным российским терактом.