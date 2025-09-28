"Ракета оказалась на кухне". Во время атаки на Киев пробило крышу посольства Польши

По словам Вронского, предварительно обломок российской ракеты упал на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробил стекло в здании, влетев внутрь и попав на кухню.

"Ракета оказалась на кухне. Никто не пострадал. Работа посольства не была прервана", - сказал он.

Позже Вронский подтвердил, что это был именно осколок российской ракеты. Он попал в то же место, которое было повреждено во время прошлого инцидента.

"Обломок ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего такого нападения. Потери незначительны, но их оценка еще продолжается.", - сказал Вронский.

Он добавил, что инцидент не повлияет на работу посольства в Украине. В понедельник, 29 сентября, консульский отдел будет работать в обычном режиме.