Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених і 100 пошкоджених об’єктів

Росія понад 12 годин обстрілювала Україну. Наразі відомо про 4 загиблих та понад 70 поранених, серед яких двоє рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Вночі та зранку, 28 вересня, окупанти безперервно атакували українські міста та цивільну інфраструктуру. Від наслідків ударів постраждали жителі Києва та 10 областей країни.

До ліквідації наслідків залучено понад 1500 рятувальників та поліцейських.

Жертви та поранені

Внаслідок атак загинули чотири людини, серед них 12-річна дівчинка, яку придавило бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одна людина померла на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Зараз по Україні налічується понад 70 поранених. На деяких локаціях удари понівечили цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт сталося обвалення конструкцій, травмовані двоє рятувальників, їм надають медичну допомогу.

Робота рятувальників та поліції

Слідчі поліції фіксують докази воєнних злочинів РФ та працюють із постраждалими. Уже надійшло понад 700 заяв про пошкоджене чи знищене майно, і їх кількість постійно зростає.

У Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них троє дітей.

На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики для рятувальників.

Внаслідок атак Росії пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів по всій країні, включно з житловими будинками та медичними закладами.

Фото: рятувальники та поліція працюють на сотні уражених об’єктів (міністр МВС)