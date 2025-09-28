"Росія відповідає жорстокістю": як Європа реагує на масований обстріл України

Масована нічна атака Росії ракетами й дронами по українських містах викликала хвилю засудження в Європі. Лідери та дипломати наголосили, що відповідь має бути швидкою та рішучою.

Як світ реагує на масований обстріл України - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Масований російський обстріл України 28 вересня тривав понад 12 годин. Поки рятувальники розбирають завали, у Європі закликають до нових санкцій і посилення допомоги Києву.

Європейський Союз

Голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова підкреслила, що масштабні комбіновані атаки вже стали звичними.

"Головними цілями були Київ та Київська область. Один із вибухів також пошкодив автомобілі на парковці представництва ЄС. Усі мої колеги в безпеці і ми продовжуємо працювати. Київ стоїть - і Європейський Союз стоїть разом із ним", - заявила Матернова

Вона нагадала, що Росія свідомо б’є по цивільних, намагаючись їх залякати.

"Це не вдасться. Україна має право жити в мирі та безпеці. ЄС і надалі підтримуватиме справедливу боротьбу України, надаватиме гуманітарну допомогу та сприятиме відбудові зруйнованого", - додала дипломатка.

Естонія

Міністр закордонних справ Естонії Марнус Цакхна наголосив на цинічності атаки, поки світ збирається на Генасамблеї ООН, Росія 12 годин обстрілювала Україну.

"Терористична держава знову завдає удару. Досить вагань. Відповідь має бути негайною і безжальною: посилення санкцій, введення мит, розрив відносин. Ізоляція має бути повною", - наголосив дипломат.

Норвегія

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде назвав дії Москви лицемірними.

"У залах Організації Об'єднаних Націй Росія говорить про мир, а на території України її незаконна війна триває день і ніч", - обурився Ейде.

Литва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підкреслив, що слова Сергія Лаврова на Радбезі ООН були брехнею, адже одночасно Росія обстрілювала Україну.

Він назвав атаку однією з найбільших з 2022 року і свідомою ескалацією проти цивільних. Будріс закликав Європу припинити купувати російські енергоносії та надати Україні надійну ППО.

Фінляндія

Президент Фінляндії Александер Стубб зауважив, що нічний обстріл після тижня Генасамблеї ООН викрив фальшиві наративи Москви.

"Настав час схвалити новий пакет санкцій ЄС і продовжувати тиск на воєнну машину Росії", - закликав Стубб.

Латвія

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також різко засудила обстріл цивільних.

"Єдиний спосіб зупинити Росію - це послабити її військовий потенціал, одночасно постачаючи Україні відповідну зброю, щоб вона могла ефективніше уражати законні військові цілі та захищати себе", - наголосила вона.

Генсек НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави розповів йому про "підлу атаку" РФ - дрони, ракети та балістичні удари. Окремо сторони обговорили програму PURL, яка дозволяє Україні купувати зброю для захисту мирних жителів.