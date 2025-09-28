ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ДСНС показала зруйнований ударом ЖК "Львівський" під Києвом

Київ , Неділя 28 вересня 2025 10:19
UA EN RU
ДСНС показала зруйнований ударом ЖК "Львівський" під Києвом Фото: кількість постраждалих від атаки на Київщину зросла до 27 (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Савченко Юлія

В результаті масованої атаки РФ найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

На місці ворожих ударів продовжуються роботи з ліквідації наслідків, потерпілим надається допомога, зокрема працюють психологи. Дані щодо можливих загиблих уточнюються.

Наразі відомо про 27 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Київщини.

  • Бучанський район: постраждало 17 людей.
  • Фастівський район: травмовано 7 осіб. На місцевому підприємстві сталася пожежа, де п'ятеро людей отримали поранення. Також ліквідовано займання приватного домоволодіння.
  • Білоцерківський район: постраждали 3 людини. Тут горіла покрівля багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння, пошкоджено 6 автомобілів.

Усі постраждалі отримали необхідну допомогу на місці від бригад екстреної медичної допомоги.

Руйнування та пожежі зафіксовані також у Обухівському та Бориспільському районах.

На місці працюють оперативні служби.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Київщини (ДСНС, Київська ОВА)

Що відомо про обстріл Києва

Наразі відомо про влучання та падіння уламків у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському й Солом’янському районах.

Станом на зараз підтверджено 13 постраждалих, щонайменше 4 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.

Пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Читайте в матеріалі РБК-Україна - Прильоти по Інституту кардіології, АЗС та ще 20 локаціях: що відомо про обстріл Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Борщаговка Війна в Україні
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"