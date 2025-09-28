ДСНС показала зруйнований ударом ЖК "Львівський" під Києвом

Фото: кількість постраждалих від атаки на Київщину зросла до 27 (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В результаті масованої атаки РФ найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.