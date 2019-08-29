В Раду сегодня уже поступило более 30 законодательных инициатив

В первый день работы Верховной рады девятого созыва зарегистрировано более 35 проектов постановлений, а также проектов законов. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Кроме 20 документов, о которых сообщалось ранее, на сайте парламента появились ряд новых законопроектов.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, которыми предлагается внести изменения в Конституцию:

о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)

о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)

о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной рады Украины)

о внесении изменений в статьи 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)

Также Зеленский внес в Верховную раду следующие законопроекты:

о внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов

о внесении изменений в некоторые законодательные актов Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции

о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины)

о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и относительно сроков возврата административных дел

о внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда)

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что сегодня, 29 августа, в Верховную раду планируют внести до 80 важных законопроектов.

Народные депутаты планируют работать до исчерпания повестки дня. В частности, парламент намерен назначить премьер-министра и состав нового Кабинета министров.