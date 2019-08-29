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В Раду сегодня уже поступило 20 законодательных инициатив

Новости » Политика    29.08.2019 - 15:32
В Раду сегодня уже поступило 20 законодательных инициатив
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство документов касаются кадровых вопросов

В первый день работы Верховной рады девятого созыва в парламенте зарегистрировано 20 проектов постановлений, а также проектов законов. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Александра Гончарука на пост премьер-министра Украины.

Также Зеленский внес следующие кандидатуры:

  • Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины
  • Андрея Загороднюка на должность министра обороны Украины
  • Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности Украины

Кроме того, Зеленский зарегистрировал проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

Кроме того, зарегистрировано семь законопроектов от президента Владимира Зеленского. В частности, Зеленский внес следующие законопроекты

  • о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)
  • об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)
  • о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства
  • о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины

Также в парламенте зарегистрированы проекты постановлений Верховной рады о порядке освещения работы Верховной рады, о повестке дня первой сессии, о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов.

В Раду сегодня уже поступило 20 законодательных инициатив

Напомним, 29 августа проходит первое заседание Верховной рады девятого созыва. Народные депутаты уже избрали спикером парламента Дмитрия Разумкова.

Народные депутаты планируют работать до исчерпания повестки дня. В частности, парламент намерен назначить премьер-министра и состав нового Кабинета министров.

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