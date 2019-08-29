До Ради сьогодні вже надійшло понад 30 законодавчих ініціатив

У перший день роботи Верховної ради дев'ятого скликання зареєстровано понад 35 проектів постанов, а також проектів законів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Крім 20 документів, про які повідомлялося раніше, на сайті парламенту з'явилися низка нових законопроектів.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти, якими пропонується внести зміни до Конституції:

про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)

про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)

про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної ради України)

про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)

Також Зеленський вніс до Верховної ради наступні законопроекти:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції

про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради України)

про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ

про внесення зміни до закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні, 29 серпня, у Верховну раду планують внести до 80 важливих законопроектів.

Народні депутати планують працювати до вичерпання порядку денного. Зокрема, парламент має намір призначити прем'єр-міністра і склад нового Кабінету міністрів.