Зеленский предлагает сократить Раду и закрепить пропорциональную систему

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предлагает сократить численность нардепов в Верховной раде

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде Украины сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Сообщается, что данный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины зарегистрирован 29 августа под номером 1017. Документ определен как неотложный, однако на данный момент текст закона отсутствует.

Напомним, на этой неделе представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил подготовку законопроекта о сокращении количества депутатов парламента.

"По поводу этого законопроекта (о снижении количества депутатов, - ред.). Я анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - заявил Стефанчук.

Отметим, сегодня Зеленский подал парламенту еще один законопроект, в котором тоже предлагает внести изменения в Конституцию. В частности, речь идет о передаче права назначать руководство антикоррупционных органов и Госбюро расследований.