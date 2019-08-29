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Зеленский предлагает сократить Раду и закрепить пропорциональную систему

Новости » Политика    29.08.2019 - 15:42
Зеленский предлагает сократить Раду и закрепить пропорциональную систему
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предлагает сократить численность нардепов в Верховной раде

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде Украины сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Сообщается, что данный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины зарегистрирован 29 августа под номером 1017. Документ определен как неотложный, однако на данный момент текст закона отсутствует.

Напомним, на этой неделе представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил подготовку законопроекта о сокращении количества депутатов парламента.

"По поводу этого законопроекта (о снижении количества депутатов, - ред.). Я анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - заявил Стефанчук.

Отметим, сегодня Зеленский подал парламенту еще один законопроект, в котором тоже предлагает внести изменения в Конституцию. В частности, речь идет о передаче права назначать руководство антикоррупционных органов и Госбюро расследований.

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