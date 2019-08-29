Зеленский просит Раду изменить процедуру передачи и рассмотрения дел Верховным судом

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Изменения будут касаться передачи дел Большой палаты Верховного суда

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в процедуре работы Верховного суда. Соответствующий проект обнародован на сайте парламента, сообщает РБК-Украина.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно передачи дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский предложил парламенту изменить закон об антикоррупционном суде. Изменения будут касаться начала работы суда.

Также сообщалось, что сегодня в Раду уже было внесено 20 законодательных инициатив. В целом, была утверждена повестка дня, которая включает в себя 27 вопросов.

Во время первого заседания Верховной рады было принято решение о назначении спикером парламента Дмитрия Разумкова. Первым вице-спикером стал Руслан Стефанчук, вице-спикером избрали Елену Кондратюк.

Также свои полномочия сложил Владимир Гройсман и Кабмин. При этом, правительство будет выполнять обязанности пока не будет назначен новый Кабмин.