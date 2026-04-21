Радониця сьогодні? Коли поминати померлих за календарем ПЦУ і як саме за них помолитися

07:30 21.04.2026 Вт
Насправді Проводи - не лише другий вівторок після Великодня
aimg Ірина Костенко
Поминальні дні після Великодня - особливо важливі (фото ілюстративне: Getty Images)

Радониця у вівторок другого тижня після Великодня - традиція "з російського календаря", від якої в Україні відмовились. За чинним календарем ПЦУ Проводи є цілим періодом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Читайте також: "Язичницькі тризни": чому не можна їсти й пити на цвинтарі на Проводи

Коли поминають померлих після Великодня

Українцям розповіли, що 14 липня 2024 року питання поминання померлих у Пасхальний період - так званої Радониці - розглянув Священний синод ПЦУ.

"В Українській Православній Церкві існує благочестива традиція поминати померлих після свята Пасхи", - йдеться у рішенні, схваленому за результатами засідання.

Там же зазначається, що у різних регіонах України (згідно з місцевими традиціями) "найчастіше це поминання починається від Світлого понеділка і до понеділка Фоминого тижня".

Радониця сьогодні? Коли поминати померлих за календарем ПЦУ і як саме за них помолитисяСвітлий понеділок цього року 13 квітня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Крім того, у документі повідомляється, що в деяких регіонах таке поминання відбувається:

  • у другий тиждень після Великодня;
  • у третій тиждень після Великодня;
  • у певні визначені дати у післяпасхальний період.

Уточнюється також, що "традиція Радониці саме у вівторок Фоминого тижня перейшла до нас з російського календаря", тоді як "в Україні це був зазвичай весь другий тиждень після Пасхи, який називався Провідним".

А саме поминання в народі могли називати "Проводи", "Поминки" або "Гробки".

"Враховуючи вищевикладене позначити 2-й тиждень після Пасхи, починаючи від Фоминої неділі, як "Тиждень поминання померлих (Проводи)", - наголошується у додатку до рішення Священного синоду ПЦУ.

Радониця сьогодні? Коли поминати померлих за календарем ПЦУ і як саме за них помолитисяПроводи - не один день, а цілий період (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Коли Проводи за календарем ПЦУ цього року

Згідно з новоюліанським календарем, яким керується сьогодні ПЦУ, Проводи або період поминання померлих звершуються впродовж другого тижня після Великодня.

Світле Христове Воскресіння припало цього року на 12 квітня. Отже, поминальні дні:

  • почались із понеділка, 20 квітня;
  • будуть тривати по неділю, 26 квітня.

Радониця сьогодні? Коли поминати померлих за календарем ПЦУ і як саме за них помолитися2-й тиждень після Великодня - Проводи (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Цей період, починаючи від Фоминої неділі (у 2026 році це 19 квітня, - Ред.) , ми звемо Тижнем поминання померлих", - нагадали українцям у ПЦУ.

Де і як можна помолитися за померлих рідних

У ПЦУ розповіли, що панахидою зветься загальне заупокійне богослужіння, під час якого:

  • молитовно поминають тих, хто завершив це земне життя;
  • просять для них у Господа прощення гріхів та милості Божої.

"За приватною потребою, особливо біля могил, зазвичай звершується заупокійна літія (моління)", - повідомили українцям.

Зазначається, що слово "літія" у перекладі з грецької означає "посилене моління".

Ця служба коротша за панахиду, але її так само звершує священник - на прохання родичів.

Уточнюється, що в цілому панахиди та літії можуть звершуватись священнослужителями:

Згідно з інформацією ПЦУ, таке заупокійне богослужіння можна замовити у будь-якому храмі та в зручний час (попередньо домовившись про це зі священнослужителем).

"На панахиді та літії можна молитися за одного чи багатьох померлих християн", - додали у ПЦУ.

Важливо пам'ятати також, що у храмі можна:

  • подати записки з іменами спочилих рідних та близьких;
  • замовити сорокоуст за упокій їхніх душ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи обов'язково йти на цвинтар на Проводи під час війни і як ще можна пом'янути рідних.

Крім того, ми пояснювали, чим Радониця відрізняється від поминальних субот, встановлених ПЦУ.

Читайте також про травневі свята в Україні - як змінився календар і чи будуть вихідні у 2026 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна