Проводи 2026: як правильно молитися за померлих та що нести до церкви на панахиду

06:40 17.04.2026 Пт
2 хв
Кого потрібно вписувати у поминальні записки?
Тетяна Веремєєва
Проводи 2026: як правильно молитися за померлих та що нести до церкви на панахиду Фото: Як правильно поминати померлих на проводи? (Getty Images)

У період Проводів у храмах Православної церкви України проводять особливі поминальні богослужіння, під час яких віряни згадують померлих рідних.

Як проводяться поминальні богослужіння в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.

Головне:

  • Особливі служби: На Проводи (неділя, понеділок, вівторок) у храмах ПЦУ звершують панахиди - спеціальні молитви за упокій душ.
  • Поминальні записки: Віряни можуть вписувати у бланки імена найближчих рідних; чітких обмежень щодо кількості поколінь чи імен не існує.
  • Родова пам’ять: Священник рекомендує за можливості згадувати навіть дальніх предків, яких людина пам’ятає.
  • Пожертви: До храму на панахиду традиційно приносять хліб, олію або кагор, що використовуються для потреб богослужінь.
  • Місцеві звичаї: Традиції пожертв можуть різнитися, тому настоятель радить орієнтуватися на правила конкретної парафії.

Які служби проводять на Проводи

За словами священника, у ці дні в храмах відбуваються спеціальні богослужіння - панахиди.

"Проводяться богослужіння. Неділя, понеділок, вівторок... У цей час у нас такі - поминальні, особливі служіння в храмах. Панахиди це називається", - пояснив він.

Саме під час панахид віряни моляться за упокій душ померлих.

Як правильно подавати записки "за упокій"

У храмах зазвичай є спеціальні бланки для поминальних записок. У них віряни можуть вписати імена померлих. Священник зазначає, що чітких правил щодо кількості імен чи поколінь немає.

"Можна згадувати найближчих рідних, яких людина пам’ятає. Немає якихось конкретних приписів - до якого роду чи покоління потрібно молитися", - пояснив настоятель.

Водночас він наголосив, що важливо пам’ятати свій рід і за можливості згадувати навіть предків.

Що приносять до храму

Як добровільну пожертву на панахиду віряни найчастіше приносять хліб, олію, іноді - кагор. Ці продукти використовуються під час богослужінь.

При цьому священник зауважив, що традиції можуть відрізнятися залежно від храму, тому варто орієнтуватися на місцеві звичаї.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у період поминання померлих важливо не лише відвідувати кладовище, а й брати участь у церковних таїнствах - сповіді та причасті. Саме через зміцнення віри та наближення до Бога людина, за церковним вченням, може краще допомогти душам померлих і пережити втрату.

Також ми писали, коли потрібно прибирати кладовище.

Секрети зброї Кім Чен Ина: експерти розібрали ракети КНДР, якими б'є Росія
