Проводи 2026: як правильно молитися за померлих та що нести до церкви на панахиду

У період Проводів у храмах Православної церкви України проводять особливі поминальні богослужіння, під час яких віряни згадують померлих рідних.

Як проводяться поминальні богослужіння в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.

На Проводи (неділя, понеділок, вівторок) у храмах ПЦУ звершують панахиди - спеціальні молитви за упокій душ. Поминальні записки: Віряни можуть вписувати у бланки імена найближчих рідних; чітких обмежень щодо кількості поколінь чи імен не існує.

Віряни можуть вписувати у бланки імена найближчих рідних; чітких обмежень щодо кількості поколінь чи імен не існує. Родова пам’ять: Священник рекомендує за можливості згадувати навіть дальніх предків, яких людина пам’ятає.

Священник рекомендує за можливості згадувати навіть дальніх предків, яких людина пам’ятає. Пожертви: До храму на панахиду традиційно приносять хліб, олію або кагор, що використовуються для потреб богослужінь.

До храму на панахиду традиційно приносять хліб, олію або кагор, що використовуються для потреб богослужінь. Місцеві звичаї: Традиції пожертв можуть різнитися, тому настоятель радить орієнтуватися на правила конкретної парафії.

Які служби проводять на Проводи

За словами священника, у ці дні в храмах відбуваються спеціальні богослужіння - панахиди.

"Проводяться богослужіння. Неділя, понеділок, вівторок... У цей час у нас такі - поминальні, особливі служіння в храмах. Панахиди це називається", - пояснив він.

Саме під час панахид віряни моляться за упокій душ померлих.

Як правильно подавати записки "за упокій"

У храмах зазвичай є спеціальні бланки для поминальних записок. У них віряни можуть вписати імена померлих. Священник зазначає, що чітких правил щодо кількості імен чи поколінь немає.

"Можна згадувати найближчих рідних, яких людина пам’ятає. Немає якихось конкретних приписів - до якого роду чи покоління потрібно молитися", - пояснив настоятель.

Водночас він наголосив, що важливо пам’ятати свій рід і за можливості згадувати навіть предків.

Що приносять до храму

Як добровільну пожертву на панахиду віряни найчастіше приносять хліб, олію, іноді - кагор. Ці продукти використовуються під час богослужінь.

При цьому священник зауважив, що традиції можуть відрізнятися залежно від храму, тому варто орієнтуватися на місцеві звичаї.